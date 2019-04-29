شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق لوزير سابق على فيديو لقناة الجزيرة بثته بشان اغتال الحمدي.. شاهد ماذا قال.. ومن هو؟ ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر خالد الرويشان قبل قليل على حائطة بالفيس بوك تعليقا على فيديو لقناة الجزيرة بثته الليلة قال: الصديقان!

ماذا فعلتما بالوردة ..ماذا صنعتما بالذهب؟

لم تقل الجزيرة جديدا

ولكن يكفيها جرأة البداية

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