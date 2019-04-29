عاجل : مصرع قائد قوات الاسناد الحوثية وستة من كبار قادة تلك القوات قبل قليل ...صورة - اسماء

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عدن - ياسمين التهامي - لقي القيادي الحوثي طه حسين حميد الدين قائد مجاميع الاسناد التابعه للجماعه الحوثية مصرعه قبل قليل

ويعتبر طه حسين من أهم القادة العقائدين في الجماعه وقتل في الحادث اكثر من سته قادةمن أهم قيادات لتدخل السريع بجبهه الحديدة

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