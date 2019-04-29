شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. من ردد صرخة الحوثي أثناء مغادرة قوات أبو العباس تعز؟ "أول تعليق للكتائب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت كتائب العقيد أبي العباس، التابعة للواء 35 مدرع، علاقتها بما ورد في مقطع فيديو يتم تداوله ويظهر فيه صوت شخص من أفراد ما يسمى الحملة الأمنية وهو يؤدي الصرخة خلال تصوير أفراد الكتائب أثناء تهجيرهم من المدينة القديمة، والادعاء بأن أفراد الكتائب يؤدون الصرخة الحوثية.

وحمل بلاغ صحفي صادر عن الكتائب ـ تلقى "يمن الغد" نسخة منه ـ حمل الشخص الذي قام بالتصوير وترديد صرخة الانقلابيين الحوثيين، بهدف تشويه صورة الكتائب، كامل المسؤولية، ومن ثم تداول المقطع عبر وسائل الإعلام والناشطين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

وأهاب البيان بالجميع عدم التعامل مع حملات الاستهداف الإعلامية التي تريد النيل من الكتائب وقياداتها وأفرادها ومواقفها البطولية في مواجهة جماعة الحوثي الانقلابية.

كما جدد العهد لجماهير الشعب عامة وأبناء تعز خاصة أن نظل على العهد الذي قطعناه على أنفسنا وبذلنا فيه أعظم التضحيات وهو موقفنا المؤيد للشرعية وقتالنا تحت رايتها من أجل استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب.

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