شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لــ قناة الجزيرة لمذا تتجنت ذكر هذه الشخصية ودورها في اغتيال الحمدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقد ناشطون تجنب ‏فيلم الغداء الأخير الذ عرضته قناة الجزيرة مساء الأحد اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي ذكرها لشخصية كان لها دور كبير في اغتياله.



وقالوا بأن الفيلم تجنب الحديث عن دور الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في جريمة الاغتيال.



وأضافوا بأن دوره تمثل في التخطيط والإشراف للجريمة.

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