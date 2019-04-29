بروفيسور يمني يتوقع تسليم السلطة في اليمن لهذا الطرف ويتنبأ بمصير مليشيا الحوثي

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عدن - ياسمين التهامي - قلل أستاذ جامعي من أهمية التقدمات العسكرية في مناطق الاشتباكات بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي، واعتبرها مجرد تنفيس لا أكثر.
وقال البروفيسور علي العسلي، في تغريدات بصفحته على موقع التدوين المصغر "تويتر" "أن طرفي الحرب في اليمن قد فقدا قوة الدفع الضرورية بأن يحقق أي طرف منهما انتصارا حاسماً على الطرف الآخر ومن ثم فإن تحقيق أي تقدم من أي نوع في أي منطقة لا زالت تدور فيها اشتباكات لا يعني شيئا انها مجرد عمليات تنفيس ونتيجة لذلك فلن يستقر الوضع حتى ينهكا جميعا ويسلما السلطة لطرف ثالث مستقل".
وأضاف العسلي: "سيطرت طالبان على أفغانستان ولكنها لم تستطيع أن تقيم أو تدير دولة وهكذا فعلت القاعدة وداعش في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وهكذا هو مصير الحوثيين في اليمن.
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