شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو قناة الجزيرة عن اغتيال زعيم اليمن ...""الخليج 365"" ينفرد بنشر فيديو لشقيق الشهيد الحمدي وهو يكشف عن اسماء القتلة واحداً واحداً والان مع التفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيديو قناة الجزيرة عن اغتيال زعيم اليمن ...""الخليج 365"" ينفرد بنشر فيديو لشقيق الشهيد الحمدي وهو يكشف عن اسماء القتلة واحداً واحداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.