شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عناصر الحشد الشعبي في تعز يعتدون على بوفية ويعبثون بها بطريقة همجية لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر محلية في تعز ان مليشيا الحشد الشعبي قامت عن طريق افرادها بالاعتداء وسط شارع جمال على بوفية المليك والعاملين فيها وقاموا بتكسر الكراسي والعبث فيها .

وقالت المصادر ان السبب انهم تأخروا عليهم بالعشاء.

وتحدثت المصادر ان مليشيا الحشد يفرضون يوميا عليهم العشاء لكل افراد الطقم بالمجان.

الصحفي_ أحمد البكاري ذكرىفي صفحته فيس بوك انه نجا من موت محقق ببلطجة طقم المحور العسكري المرابط في جولة المسبح على بوفية المليك المزدحمة بالزبائن وهو بداخلها، والاعتداء على المحاسب بالضرب والآليات وتكسير أدواتها، واطلاق النار لولا لطف الله لحدثت مجزرة.

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واضاف حد زصفه ان مفصع هو من بدأ بالاعتداء، أبلغنا الطقم العسكري بالجولة المكلف بتأمين شارع جمال الذي لم يؤمنوه أصلا طيلة سنوات الحرب، وبدلا من القبض على رفيقهم، نتفاجأ بمساعدته بالاعتداء واطلاق النار، والعودة الى مكانهم،

واكد انهم لم يكتفوا، شاهدوا الجميع أمام البوفية عندما عدنا للاطمئنان عليه في حالة ذهول مما حدث، ليعودا مرة ثانية واطلاق النار وتكسير الأدوات.. هنا الكارثة!!!

وقال إما أن تقعوا دولة بحسب زعمكم، وإلا فأنتم لاتختلفوا عن بقية المفصعين حقكم.