شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفضت الاردن الشيخ الأحمر : وقامت بطرده والعودة به من حيث اتى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي نبيل الاسيدي، عن منع السلطات الأردنية يوم أمس دخول حسين الأحمر أراضيها دون إبداء الأسباب . وأشار الأسيدي إلى ان المنع تواصل رغم محاولات الأحمر التواصل مع العديد من الشخصيات للتوسط . وبحسب الاسيدي أن “الأحمر” ظل منتظرا في مطار الملكة علياء أكثر من ست ساعات .. إلا ان السلطات الأردنية رفضت إي وساطات وأعادته.

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