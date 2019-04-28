شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث أخير في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي لمساء اليوم .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر آخر تحديث لسعر الصرف مساء يوم الاحد الموافق 28 إبريل 2019م.



أسعار الصرف في صنعاء



الدولار الأمریكي:



الشراء|528



البیع | 533



الریال السعودي :



الشراء| 139



البيع|141



أسعار الصرف في عدن



الدولار الأمریكي :



الشراء|526



البیع | 530



الریال السعودي :



الشراء| 139



البیع | 140

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