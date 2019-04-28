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تحديث أخير في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي لمساء اليوم ..

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عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر آخر تحديث لسعر الصرف مساء يوم الاحد  الموافق 28 إبريل 2019م.
 
أسعار الصرف في صنعاء
 
الدولار الأمریكي:
 
الشراء|528
 
البیع | 533
 
الریال السعودي :
 
الشراء| 139
 
البيع|141
 
أسعار الصرف في عدن
 
الدولار الأمریكي :
 
الشراء|526
 
البیع | 530
 
الریال السعودي :
 
الشراء| 139
 
البیع | 140

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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