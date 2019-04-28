شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث أخير في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي لمساء اليوم .. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" ينشر آخر تحديث لسعر الصرف مساء يوم الاحد الموافق 28 إبريل 2019م.
أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمریكي:
الشراء|528
البیع | 533
الریال السعودي :
الشراء| 139
البيع|141
أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمریكي :
الشراء|526
البیع | 530
الریال السعودي :
الشراء| 139
البیع | 140
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