شكرا لقرائتكم خبر عن جمال المليكي: جزء مما ستشاهدوه الليلة؛ أحاديث للرئيس الحمدي لم تشاهدوها ولم تسمعوها من قبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال جمال المليكي، مخرج ومنتج فيلم" الغداء الاخير" الذي يتناول قصة حياة الرئيس الأسبق للجمهورية اليمنية ابراهيم الحمدي، ان الفيلم يتضمن أحاديث ومشاهد لم تشاهد او يسمع بها من قبل.

كما يتضمن الفيلم الذي يعرض العاشرة مساء اليوم، شهادات ووثائق من تلك الحقبة التاريخية بحسب منتج الفيلم.

ومنذ الإعلان عنه، تسبب الفيلم الاستقصائي، بحالة من الجدل وردود الفعل من الجمهور في اليمن، مترقبين بثه على الشاشة.