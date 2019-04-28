شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقالة مسؤول في الشرعية قرار جديد بتعيين هذا القائد في منصب رفيع (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر، أمس السبت، قرار وزير الداخلية، بتكليف العقيد الركن أحمد محمد الحداد، بالقيام بمهام مدير عام شرطة البيضاء، خلفا للعميد احمد الحميقاني، الذي قدم استقالته، نهائة الاسبوع المنصرم.

وبحسب قرار التكليف، قد أصدر وزير الداخلية، القرار، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأنه.

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جدير بالذكر أن العقيد الركن الحداد، حاصل على تمهيدي دكتوراة في الاستراتيجية العسكرية، وزمالة الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا مصر 2018م.

كما حصل على الماجستير في العلوم العسكرية، من كلية القيادة والأركان المشتركة في جمهورية السودان الشقيق 2012م، وحاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية، الكلية الحربية – صنعاء 1998م.

يشار إلى أن مدير عام شرطة محافظة البيضاء السابق، العميد الركن أحمد علي محمد الحميقاني، قد قدّم استقالته من منصبه، يوم الأحد الماضي؛ وذلك على خلفية ما أسماه بـ"تجاهل وزارة الداخلية" للمقاومة والجبهات، وعدم دمجها وترقيمها في الجيش الوطني.