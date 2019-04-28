مأرب: الأجهزة الأمنية تضبط 293 كيلو حشيش مخدر في عمليتين منفصلتين

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب ضبط، 293 كيلو حشيش مخدر، في عملتين منفصلتين، كانت في طريقها الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح مدير عام شرطة محافظة مأرب، العميد عبدالملك المداني بان النقاط الأمنية في "قانية، الجوبة" تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 293 كيلو حشيش مخدر اثناء توجهها الى مليشيا الحوثي بصنعاء.

وأشار إلى أن كمية الحشيش كانت مخفية بطريقة احترافية وتمويه محكم إلا أن يقظة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد، وانه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة العامة.

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وقال العميد المداني "إن الانجازات الأمنية المتواصلة والتي تهدف إلى حماية المجتمع وحفظ الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة تؤكد الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطية وما يتمتع به منتسبيها من حس أمني عال واحترافية في أداء مهامهم وتفان في خدمة مجتمعهم".

وثمن المداني اليقظة الأمنية العالية التي يتمتع بها منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة والتي تحبط الكثير من المؤامرات للمليشيا الانقلابية الحوثية، أو تمرير الحشيش المخدر لإغواء الشباب والأطفال بها من اجل الدفع بهم إلى محارق الموت في جبهات القتال للدفاع عن مشروعها الظلامي المدعوم من إيران والذي يستهدف اليمن والمنطقة.