شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :بينهم الصوفي ... مصرع خمسة حوثيين في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية إن خمسة من مليشيا الحوثي لقوا مصارعهم في مواجهات مع الجيش غرب محافظة تعز. Advertisements وذكرت المصادر إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم المليشيا على مواقع ضاحة حسناء شمال جبل العويد وأسفرت المواجهات عن مصرع قائد الهجوم المدعو سمح محمد عبد الرحمن الصوفي وآخرين ". وأضاف المصدر" إن الساعات الأولى من فجر اليوم شهدت محاولة تسلل اعقبها هجوم للمليشيا على مواقع الجيش الوطني لكنها تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية ولازالت الاشتباكات مستمرة ".

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