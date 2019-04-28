شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يحصل على وثائق خطيرة بعد السيطرة على مركز قيادة للميليشيات الحوثية ومراسل الحدث ينشرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مراسل "الحدث" في محافظة صعدة "محمد العرب" عن عثور الجيش اليمني على وثائق تثبت استمرار ميليشيات الحوثي بتهريب ونقل كميات كبيرة من الأسلحة، من ميناء الحديدة تجاه جبهات القتال في صعدة مخترقة الهدنة التي وضعتها الأمم المتحدة بعد اتفاق ستوكهولم.

وعُثر على وثائق كانت في مركز قيادة الميليشيات بمديرية كتاف بمحافظة صعدة بعد سيطرة الجيش الوطني عليه.

كما عثر على وثائق توضح حوالات بنكية تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار خلال شهر مارس الماضي.

كما أفاد العرب بالعثور على كميات كبيرة من الألغام المُموَّهة التي زرعتها ميليشيات الحوثي داخل المزارع والمنازل لإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف العائدين إلى القرى المحررة في مديرية كتاف.