شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي ينشر صور لـ ”أميرات نائمات” .. شاهد ما حدث! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر أمير سعودي صورة لـ ” أميرات سعوديات” مما خلق موجة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. حيث نشر رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال صورة حديثة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لحفيداته”. وأظهرت الصورة حفيدات الأمير وهن نائمات بجوار بعضهن خلال نزهة برية. Advertisements وعلق الوليد على الصورة: “حفيداتي بنات خالد الوليد وريم الوليد وبعد يوم طويل في البر”. وانهالت التعليقات على الصورة من المغردين الذين دعوا للأمير أن يحفظ حفيداته الصغيرات. حفيداتي بنات @KhaledAlwaleed و @Reem_Alwaleed بعد يوم طويل في البر My granddaughters after a long day with me in the desert pic.twitter.com/h6hV5Kc0Mc— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) حفيداتي بنات @KhaledAlwaleed و @Reem_Alwaleed بعد يوم طويل في البر



My granddaughters after a long day with me in the desert pic.twitter.com/h6hV5Kc0Mc — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 27, 2019

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