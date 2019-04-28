شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك: لهذا السبب سمحنا بانعقاد لقاء الائتلاف في عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أنه كان لابد أن ينعقد لقاء الائتلاف في عدن لتنكشف المشاريع أمام الشعب.
واضاف بن بريك في تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "وسهلنا ذلك حتى لا يمنع جنوبي من أن يقول رأيه على أرضه وبكامل حريته".
وأردف "وكان توقيت الانعقاد بحد ذاته مشروعا يكشف عن كثير مما يحاك ويضمر".
وتابع "إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده لعلكم فهمتم التسهيل".
كانت هذه تفاصيل خبر بن بريك: لهذا السبب سمحنا بانعقاد لقاء الائتلاف في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.