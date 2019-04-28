شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك: لهذا السبب سمحنا بانعقاد لقاء الائتلاف في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أنه كان لابد أن ينعقد لقاء الائتلاف في عدن لتنكشف المشاريع أمام الشعب.

واضاف بن بريك في تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "وسهلنا ذلك حتى لا يمنع جنوبي من أن يقول رأيه على أرضه وبكامل حريته".

وأردف "وكان توقيت الانعقاد بحد ذاته مشروعا يكشف عن كثير مما يحاك ويضمر".

وتابع "إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده لعلكم فهمتم التسهيل".