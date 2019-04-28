شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم ابنته ... مليشيات الحوثي تقتل خمسة من أسرة "صالح" "اسماء + تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب قصف لمليشيا الحوثي في إبادة أسرة بأكملها في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت مصادر محلية إن القصف الحوثي علىمنطقة الحبج بمديرية الزاهر في المحافظة، أسفر عن مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة. وأكدت المصادر أن قذيفة حوثية سقطت على منزل العائلة ما أدى إلى استشهاد أفرادها. وبحسب المصادر فإن الشهداء هم: 1- هناء صالح عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني Advertisements 2- بشائر عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني 3- علي عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني 4- حسين عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني 5- نصره عمر شيخ عبدالله الحبجي الحميقاني وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة والمليشيا.

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