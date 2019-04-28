شاهد اليماني ينفجر في وجه ‘‘محمد بن زايد’’ ويكشف عن ‘‘ماذا تريد الإمارات في اليمن’’ (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام عن مخطط إماراتي يهدف إلى بقاء قوات ‘‘أبوظبي’’ في اليمن سنوات طويلة. ونشر القيادي المؤتمري ياسر اليماني مقطع فيديو لجريمة تمارسها مليشيات إرهابية مدعومة من الإمارات بحق أسير وقع في أيديها.

وقال اليماني في تعليقه على الفيديو الذي رصده "ناس تايمز" إن : "دواعش ومليشيات محمد بن زايد هكذا يذبحون الأسير في اليمن وهكذا يريد محمد بن زايد تحويل اليمن الى دواعش أخرى ليؤمن بقائه في اليمن تحت ذريعه مكافحة الإرهاب الإرهاب الذي يصنعه ويموله كما تشاهدون أمامكم هكذا أراد محمد بن زايد تحويل اليمن. ويتبنى اليماني حملة مناهضة لمخططات أبوظبي في اليمن والتي تسعى بحسب مراقبين إلى تثبيت وجودها في اليمن بحجة دعم الشرعية . Advertisements دواعش ومليشيات محمد بن زايد هكذا يذبحون الأسير في اليمن وهكذا يريد محمد بن زايد تحويل اليمن الى دواعش أخرى ليؤمن بقائه في اليمن تحت ذريعه مكافحة الإرهاب الإرهاب الذي يصنعه ويموله كما تشاهدون أمامكم هكذا أراد محمد بن زايد تحويل اليمن pic.twitter.com/AdtWRL1UWW— ياسراليماني (@qvZr9iNjcodUntu) دواعش ومليشيات محمد بن زايد هكذا يذبحون الأسير في اليمن وهكذا يريد محمد بن زايد تحويل اليمن الى دواعش أخرى ليؤمن بقائه في اليمن تحت ذريعه مكافحة الإرهاب الإرهاب الذي يصنعه ويموله كما تشاهدون أمامكم هكذا أراد محمد بن زايد تحويل اليمن pic.twitter.com/AdtWRL1UWW — ياسراليماني (@qvZr9iNjcodUntu) April 24, 2019

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