إدارة شرطة تعز تستعرض المستجدات الأمنية وتكشف ملابسات الأسبوع الماضي

عقدت إدارة عام شرطة محافظة تعز ، صباح اليوم الأحد ،بمقر الإدارة، الإيجاز الصحفي الأسبوعي للحديث عن المستجدات الأمنية خلال الأسبوع في المحافظة.

وفي مستهل الإيجاز رحب العقيد سمير الأشبط مساعد مدير الأمن لشؤون الأحياء ،المستشار الأعلامي، بالإعلاميين ومراسلي القنوات الحاضرين والمواقع الصحفية.

وتحدث مدير عام شرطه المحافظة، العميد منصور الأكحلي للإعلاميين والرأي العام عن أهم المستجدات الأمنية في محافظة تعز، مشيدا بما حققته الحملة الأمنية من نجاحات في سبيل بسط الأمن واستتباب الحياة في جميع مناطق المحافظة.

وأوضح العميد الأكحلي بأن الإتفاق الأخير الذي جاء بخروج المسلحين من أفراد الكتيبة الخامسه للواء 35 مدرع من الأحياء السكنية في المدينة القديمة وانتقالها لمسرح عملياتها في منطقة الكدحة، جاء نتيجة للتوجيهات السابقة التى أصدرها محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وسبق وأن تم الإتفاق عليها.

كما أوضح العميد الأكحلي أنه وحتى الآن لم يتم تسليم المطلوبين أمنيا ،الذين حددتهم إدارة الشرطة وطالبت بتسليمهم، مشددا في ذات الوقت بأن الأجهزة الأمنية ماتزال تطالب بتسليمهم.

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وفي سياق آخر أوضح الأكحلي أن المؤسسة الأمنية مستمرة في أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها في تأمين جميع المناطق السكنية في المحافظة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة كل من يخل بالأمن في المحافظة ويحاول زعزعة استقرارها.

وفي رسالة تطمين وجهها للمواطنين وخاصة أبناء وسكان المدينة القديمة، أكد الأكحلي أن الحياة عادت لطبيعتها في أحياء وأسواق المدينة القديمة، وأن الأجهزة الأمنية ستبذل كل طاقتها من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم فيها وفي بقية المناطق.

وخلال الإيجاز الصحفي أكد العميد الأكحلي أنه لا يمتلك أي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي وأن أي صفحة أو موقع يحمل اسمه لا يمت له بصلة، داعيا جميع الإعلاميين والمهتمين بالوضع الأمني الالتزام باستقاء الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية.

من جهته استعرض العقيد أحمد الأهدل مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إحصائية بالانتهاكات التى ارتكبتها العناصر الخارجة عن النظام والقانون، و تضمن التقرير إحصائية بعدد الشهداء والمصابين العسكريين والمدنيين

حيث بلغت الإحصائيات 6 شهداء و 58 مصابا من العسكريين و 6 شهداء و45 مصابا من المدنيين ؛ كما تناول أهم الإجراءات الأمنية التى قامت بها إدارة عام الشرطة خلال الأسبوع الفائت.