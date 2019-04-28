تواصل المعارك في جبهة الضالع بين قوات الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى. وقالت مصادر محلية إن المواجهات خلال في جبهات الضالع خلال اسبوع وحتى اللحظة اسفرت عن أسر 265 مسلح حوثي سقطوا اسرى أثناء المعارك. وشهدت اليومين الماضيين معارك عنيفة في محيط منطقة الازارق بين قوات الجيش والمليشيا. وتمكنت قوات الجيش والماقومة من طرد المليشيا من محيط الازارق والتقدم ما يزال مستمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 265 أسيرا حوثيا خلال أسبوع في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.