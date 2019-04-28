قصف حوثي يبيد أسرة بأكملها في محافظة البيضاء.. أسماء

تسبب قصف لمليشيا الحوثي في إبادة أسرة بأكملها في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن القصف الحوثي على منطقة الحبج بمديرية الزاهر في المحافظة، أسفر عن مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة.

وأكدت المصادر أن قذيفة حوثية سقطت على منزل العائلة ما أدى إلى استشهاد أفرادها.

وبحسب المصادر فإن الشهداء هم:

1- هناء صالح عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني

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2- بشائر عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني

3- علي عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني

4- حسين عبداللاه عبدالله الحبجي الحميقاني

5- نصره عمر شيخ عبدالله الحبجي الحميقاني

وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة والمليشيا.