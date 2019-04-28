مركز سلمان ينظم يوما مفتوحا للاطفال المعاد تأهيلهم

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يومًا مفتوحًا لأطفال الدورة الثانية من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن.

وشارك في الفعالية 38 طفلاً من أطفال مخيمات النزوح في محافظة مأرب.

ويهدف اليوم المفتوح إلى تفريغ طاقات الأطفال وتغيير حالتهم النفسية، إضافة إلى إشراك أطفال المخيمات في الدعم النفسي والاجتماعي، وإخراجهم من الواقع الصعب الذي يعيشونه.

ونفذ الأطفال العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية الحركية المتنوعة كشدّ الحبل وتمارين الإحماء ورمي الكرات والمرسم الحر، والأشغال اليدوية والحرفية التي أشرف عليها اختصاصيو المشروع النفسيين والاجتماعيين.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعه النوعي الخاص بإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، الذي يستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني ممن جندتهم الميليشيات الإرهابية الحوثية وزجت بهم دروعًا بشرية في ساحات القتال.