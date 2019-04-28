منتدى حضرموت بالقاهرة يقدم تعازيه للدكتور عادل القويمي في وفاة والده

تقدم منتدى أبناء حضرموت في القاهرة اليوم بتعازيه إلى الدكتور عادل عبدالرحمن القويمي ولكافة اخوانه في وفاة والدهم. وأضاف المنتدى في بيان له:" وبهذا المصاب الجلل نسال المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. يذكر أنه سيتم استقبال واجب التعازي بحضور نجل الفقيد الدكتور عادل القويمي في تمام الساعة السابعة مساءا عقب صلاة المغرب يوم غدا الاثنين تاريخ29/4/2019 في مقر منتدى ابناء حضرموت " نادي الشباب اليمني " على العنوان التالي الدقي - 7 ميدان هيئة التدريس متفرع من شارع مصدق أمام سيراميكا ماجستيك.

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