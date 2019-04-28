الدبعي تحمل محور تعز وتحالف القوى نتائج المجزرة الحوثية

حملت الناشطة، ألفت الدبعي، عضو لجنة صياغة الدستور في مؤتمر الحوار الوطني، اليوم الأحد، قيادة محور تعز وتحالف القوى السياسية نتائج المجزرة الحوثية.
وقالت الدبعي في منشور مقتضب - رصده "الخليج 365" - "تتحمل قيادة المحور وتحالف القوى السياسية نتائج المجزرة الاجرامية التي نفذتها جماعة الحوثي عبر استهداف منزل في قرية مشرفة بجبل حبشي بصاروخ كاتيوشا أدى الى استشهاد أسره كاملة".
ومضت "فهذا الاستهداف ليس سوى نتيجة لاستمرار الصراع بين مكونات الشرعية التي ما تزال مواقفها غير موحده للتفرغ لإنهاء حصار تعز وما يطالها من انتهاكات".
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