فاكة المانجو اليمنية تغزو أسواق بعض دول الخليج

تشتهر اليمن بزراعات الفواكه المتعددة في غالبية المحافظات وفيما يذهب بعضها إلى الأسواق اليمنية وبعضها يتم تصديرها إلى خارج البلاد.
وفي هذا الموسم تشتهر فاكهة المانجو التي تزرع في سهل تهامة ومأرب وغير من المحافظات.
وقال ناشطون في عمان إن المانجو اليمنية تغزو أسواق مسقط وبجوتها العالية التي تلاقي اقبال غير مسبوق.
وكانت قد توقف تصدير الفواكة اليمنية إلى دول الخليج خلال الفترات السابقة غير أن هذا العام يبدو أنها عادت للتصدير مرة اخرى.
وقال ناشطون إن سعر الكيلو الواحد يباع في اسواق الخليج يصل الى 650 ريال يمنية، وهو مقارب للسعر في اليمن اذ يصل سعر الكيلو الى 500 ريال.
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