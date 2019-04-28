غلاب: العالم أمام مسئولية تاريخية لتحرير الشعب الإيراني من منظومة كهنوتية

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الأحد إن "العالم أمام مسئولية تاريخية لتحرير الشعب الإيراني من منظومة كهنوتية طغيانية وإرهاب يهدد العالم".

‏ وبين أن "تلاعب ملالي إيران في رقعة شطرنج الصراع الدولي تستجيب له دول مؤثرة".

ومضت "‏الواقع الاقليمي والدولي يقول:‏تحريرها سيكون نافعا للسلم والامن وتوازن سينتج أرباح لمختلف الاطراف الاقليمية والدولية".

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‏وذكر أن" إيران مصالحها كجغرافيا سياسية مخنوقة بحكم الملالي وتحرير إيران بداية لتحول جديد نافع للإيرانيين وللسلام في المنطقة".

‏وشدد أن "بداية للخروج من اشكالية ايران كمجال لتفجير صراعات خاسرة بين المؤثرين دوليا".

واختتم "‏بناء توافق عالمي لتحرير ايران من حكم الملالي سيحرك دورة حيوية للارباح على مستوى عالمي".