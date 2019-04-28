البيضاء.. مقتل عدد من مسلحي المليشيا باستهداف عربة عسكرية في الزاهر

قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا الحوثية باستهداف طقم في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاومة الزاهر استهدفت طقما للمليشيا في المديرية ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنه.
وفي وقت سابق اليوم بصواريخ الكاتيوشا منطقة الحبج في مديرية الزاهر المحافظة.
وأشارت مصادر إلى أن أحد الصواريخ سقط على منزل أحد المواطنين وأسفر عن استشهاد طفلة وجرح بقيه أفراد الأسرة بجروح متفرقة.
وأوضحت المصادر أن طفلة على صالح الحميقاني لم يتجاوز عمرها 3 سنوات.
ولفتت إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى لتتلقي العلاج وحالة بعضهم حرجة.
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