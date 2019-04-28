عيدروس الزبيدي ...يرتدي الزِّي العسكري ويصل جبهات القتال في الضالع "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، السبت في زيارة تفقدية لقوات جبل حديد بعدن. وشدد الزبيدي خلال زيارته على الاستعداد التام للدفاع عن الضالع في مواجهة قوات الحوثيين. Advertisements مقابل ذلك غابت الشرعية عن جبهات الضالع باستثناء قوات اللواء 33 مدرع التابع للحكومة الشرعية في الضالع. ويعتقد نشطاء وسياسيون يمنيون أن الأهداف الوطنية غابت عن الشرعية وباتت غير جادة في إنهاء التمرد الحوثي.

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