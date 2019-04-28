شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تحولت فرحة الحوثي الى عويل بعد بلوغه مقتل ابرز قياداتهم بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني من استعادة معظم المواقع التي كانت قد تسللت اليها مليشيا الحوثي في منطقة تورصة بأزارق الضالع.

وذكرت مصادر ميدانية ان القوات الجنوبية تقدمت نحو منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية بتعز وسط تقهقر كبير وفرار جماعي لميليشيا الحوثي .

وقالت المصادر أن قائد نقطة حوثية ويدعى جمال السيد لقي مصرعه في تلك المواجهات التي دارت خلال الساعات الماضية .

واضافت ان القوات الجنوبية تقدمت حوالي ٢ كيلو متر بأتجاه مديرية ماويةب بتعز ، فضلا عن تمكنها من اسر احد قيادات المليشيات الحوثية ويدعى ماجد الشولن.

من جهة ثانية سقط عشرات القتلى في صفوف مليشيات الحوثي، السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وقال وضاح الدبيش الناطق الرسمي باسم قوات عمليات تحرير الساحل الغربي، إن معارك عنيفة شهدتها جبهة العود بيت الشرجي الفاخر غرب قعطبة خلال الساعات الماضية تكبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة.

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وذكر في بيان على صفحته بالفيسبوك أن المواجهات اسفرت عن مقتل أكثر من 30 حوثياً.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من “تدمير 3دبابات B52 وعربتين bmb وعربة btr و6 اطقم قتالية وتدمير مدفع 23,7 ومدفع 14,7 ومدفع b10 وتدمير صهريج وقود أدى إلى إحتراقه وانفجاره.

وتشهد محافظة الضالع منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات يحاول من خلالها الحوثيون للسيطرة على المحافظة.

