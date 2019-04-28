شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قال محمد علي الحوثي عن ‘‘أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‘‘.. وكيف أسكته اليمنيون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في المليشيات الانقلابية محمد علي الحوثي يوم الاحد بمولودة جديدة . وقال الحوثي انه رزق بمولودة طفلة وأنه اسماها عائشة تيمنا بزوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Advertisements واضاف بالقول " ‏بفضل الله رزقنا بمولودة وقد اسميناها عائشة .. تيمنا بام المؤمنين اسال الله ان يبارك فيها ويهديها لما فيه الخير. الناشطون اليمنيون أكدوا أن الحوثي يسعى من خلال هذه التسمية إلى إبعاد أنظار اليمنيين عن حقيقة انتمائهم الطائفي الذي يطعن في أزواج الرسول محمد وأهله وصحابته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ماذا قال محمد علي الحوثي عن ‘‘أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‘‘.. وكيف أسكته اليمنيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.