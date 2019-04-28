شاهد بالصور .. اجتياح مرعب للجراد باتجاه صنعاء.. والتهام واسع لأشجار القات

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عدن - ياسمين التهامي - تشهد المناطق الشمالية في اليمن اجتياح واسع ومرعب للجراد الصحراوي.

Advertisements وتداول ناشطون صور لالتهام الجراد لاشجار القات حيث اجتاح منطقة عمران الى همدان في زحفه السريع الى صنعاء . وكان قد أعلن مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بصنعاء عن وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى عدد من مناطق مديريات محافظتي عمران وصنعاء قادمة من مناطق التكاثر الصيفية، بمأرب والجوف وشبوه وحضرموت الوادي والصحراء.

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