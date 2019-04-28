وفاة شاب بخطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب

توفي شاب عشريني بخطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب وسط اليمن.

وقال مصدر طبي إن الشاب أحمد عزيز من أبناء منطقة بيوت العدن شمال مدينة إب توفي بخطأ طبي نتيجة زيادة جرعة التخدير أثناء عملية لاستئصال الزائدة الدودية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب.

وأغلقت أسرة الشاب عزيز المستشفى لساعات في ظل غياب أي دور للجهات الصحية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وارتفعت في الآونة الأخيرة أعداد ضحايا الأخطاء الطبية في مختلف مستشفيات إب والتي تتاجر بأرواح المواطنين وتهدف إلى الربح المادي بدرجة رئيسية فضلا عن رداءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في تلك المستشفيات.

وفي موضوع آخر اختفى الطفلان إبرهيم قايد وسليمان محمد مساء اليوم في شارع العدين بمدينة إب في ظل تنامي ظاهرة إختفاء واختطاف الأطفال وطلاب المدارس بعدد من مديريات محافظة إب.