مقتل طفلة وإصابة باقي أفراد أسرتها بقصف حوثي في البيضاء

قصفت مليشيات الحوثي، اليوم الأحد، 28/نيسان/2019 منازل المواطنين بمنطقة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن القصف بصواريخ الكاتيوشا طاق منطقة الحبج في مديرية الزاهر المحافظة.

ولفتت إلى أن أحد الصواريخ سقط على منزل أحد المواطنين وأسفر عن استشهاد طفلة وجرح بقيه أفراد الأسرة بجروح متفرقة.

وأوضحت المصادر أن طفلة على صالح الحميقاني لم يتجاوز عمرها 3 سنوات.

ولفتت إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى لتتلقي العلاج وحالة بعضهم حرجة.