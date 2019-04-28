قصفت مليشيات الحوثي، اليوم الأحد، 28/نيسان/2019 منازل المواطنين بمنطقة في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن القصف بصواريخ الكاتيوشا طاق منطقة الحبج في مديرية الزاهر المحافظة.
ولفتت إلى أن أحد الصواريخ سقط على منزل أحد المواطنين وأسفر عن استشهاد طفلة وجرح بقيه أفراد الأسرة بجروح متفرقة.
وأوضحت المصادر أن طفلة على صالح الحميقاني لم يتجاوز عمرها 3 سنوات.
ولفتت إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى لتتلقي العلاج وحالة بعضهم حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفلة وإصابة باقي أفراد أسرتها بقصف حوثي في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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