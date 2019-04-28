مصدر طبي يؤكد تراجع حالات الإصابة بالكوليرا في لحج

أكد مدير مستشفى ابن خلدون العام بمحافظة لحج، الدكتور محسن مرشد أن المحافظة شهدت مؤخرا تراجعا كبيرا في أعداد المصابين بمرض الكوليرا .

وقال مرشد، إن الإحصائيات المسجلة مؤخرا في مستشفى ابن خلدون العام ب125 حالة في شهر ابريل من العام الجاري تؤكد ذلك التراجع الملحوظ .

ولفت إلى أن اغلب المديريات في المحافظة تراجع فيها المرض ولم تسجل إلا إصابات قليلة خاصة في أواخر الشهر الجاري ولم تشهد أي حالات وفيات.

وأضاف أن هناك تقارير عن حالات إصابة طفيفة في مديرية طور الباحة ترجع أسبابها إلى كثرة اللاجئين الأفارقة الذين يخيمون فيها وهي لا تشكل خطرا كبيرا ويتم التعامل معها في حدود المديرية.

وتابع مدير مستشفى ابن خلدون العام أن الجهود التي بذلت في سبيل مكافحة مرض الكوليرا من قبل مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، ولجنة الطوارئ ساهمت كثيرا في تراجعه إلى أدنى مستوياته.