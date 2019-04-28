انتقالي حضرموت يحتفل بالذكرى الـ3 للتحرير من عناصر الإرهاب

أحيت لجنة المرأة والطفل بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإدارة المرأة والطفل في القيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، عصر الجمعة، في حديقة الطفل بالمكلا، حفلا فنيا كبيرا، بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدن سواحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي.

وافتتح الحفل بآي من الذكر الحكيم تلته الطفلة رانيا الشرفي، أعقب ذلك كلمة ترحيبية لمقدمة الحفل، شكرت خلالها الحضور على القدوم ومشاركتهن هذه الفرحة العارمة والتي تعني الكثير لمحافظة حضرموت وأبنائها .

وشهد الحفل العديد من الفقرات والمسابقات والرقصات الشعبية على نغمات وأهازيج الأغاني الوطنية والجنوبية والتي قدمتها فرقتي زهرات السلام وبراعم الجنوب .

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كما ألقت نبيهة بافرج نائبة رئيس لجنة المرأة والطفل كلمة مؤثرة، أشادت فيها بأفراد النخبة الحضرمية وعلى رأسهم اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية واستبسالهم وتضحياتهم الجسيمة بمساعدة عسكرية كريمة من الاخوة في التحالف العربي ممثلة بالشقيقتين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وترحمت على من قضوا نحبهم لأجل هذه الأرض الطاهرة، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى .

ووجهت بافرج الشكر الجزيل للقيادة الحكيمة ممثلة باللواء أحمد سعيد بن بريك المحافظ السابق للمحافظة رئيس الجمعية الوطنية وعضو هيئة الرئاسة للمجلس الانتقالي الجنوبي على الدور الذي قدمه أثناء تحرير المكلا وبعده ومشاركته في نهضة المحافظة وتقدمها.

وفي ختام الحفل الفني، قامت اللجنة والقياديات النسوية وعضوات الجمعية نجلاء باسرور ومروى الشعملي وفرحة غابش وزكية جرمان، بتكريم شهيدات معركة التحرير، منهن الطفلة منار شرارة، ومسعدة صالح بامقطوف، وإيناس بامحيسون، وتسلم أهلهن الدروع والهدايا الرمزية.