تنظيم ورشة عمل بعدن حول تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مكافحة الفساد

نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مركز اليمن للدراسات وحقوق الانسان، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة عمل تحت شعار (نحو تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مكافحة الفساد).

واستعرضت الورشة بمشاركة 40 مشارك ومشاركة، من ممثلي ونشطاء المنظمات والهيئات والاحزاب والكيانات الاجتماعية والسياسية بعدن، ورقة عمل متعلقة بتعريف مهام واختصاصات وصلاحيات واهداف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد طبقا للقانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.

واكدت رئيسة الهيئة القاضية أفراح بادويلان، على اهمية دور المجتمع المدني في تعزيز مكافحة الفساد ومحاربته والوقاية منه..مشيرة الى ان الفساد آفة خطيرة..داعية المجتمع المدني بمختلف الإنتماءات المساهمة في نشر التوعية المجتمعية وتعزيز مفاهيم مكافحة الفساد والتصدي له والشراكة مع الهيئة في تأدية مهامها.

ولفتت إلى ان الهيئة صمدت كثيرا في وجه التدخلات والاعمال الاستفزازية التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية ،للحد من مهامه واستقلالية عملها قبل الانتقال من مقرها بصنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن..مشددة على ضرورة تكاملية الادوار بين عمل الهيئة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود مواجهة منظومة الفساد .

من جانبه أكد رئيس مركز اليمن للدراسات وحقوق الانسان محمد نعمان، أهتمام المركز بجهود مكافحة الفساد..مشيدا بتعاون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمركز في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم مثل هذه الورش والدورات التدريبية في تعزيز مستوى الشفافية ومكافحة الفساد.