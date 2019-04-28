سلمان للإغاثة يوزع 900 كرتون تمر على نازحي حجة بمأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 900 كرتون تمر للنازحي من حجة إلى مدينة مأرب. ويستفيد من هذه المساعدات الأنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان 5,400 فرد من نازحي حجة في محافظة مأرب. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لبلادنا في كافة المحافظات دون تمييز.

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