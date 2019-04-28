اختيار الدكتور عمر بامحسون رئيسا فخريا لفرقة الدان الحضرمي

اختير رجل الخير والإحسان الدكتور عمر عبدالله بامحسون، رئيسا فخريا لفرقة الدان الحضرمي بحضرموت . وجاء ذلك حسب قرار الهيئة الادارية رقم (1) لعام 2019م لفرقة الدان الحضرمي بتريم في اجتماعها الاستثنائي لعام 2019م، الذي قضى باختيار الدكتور عمر عبدالله بامحسون رئيسا فخريا لها. ويأتي ذلك لاسهاماته وجهوده واهتمامه بخدمة التراث والموروث الثقافي الحضرمي.

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