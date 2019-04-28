"الغد المشرق" تكشف عن خارطة برامجية متميزة في رمضان

كشفت قناة الغد المشرق، عن خارطة برامجية متميزة خلال شهر رمضان المبارك، شملت عدد من الأعمال الدرامية والمسابقات والبرامج المختلفة .

وتتضمن الدورة على عدة برامج تجوب المحافظات اليمنية المحررة وتعكس طبيعة الحياة اليومية للمواطن وتعزز الهوية اليمنية وتنمي مهارات المشاهد وقدراته الفكرية والإدارية فضلا عن برامج تفاعلية على حسابات التواصل الاجتماعي للقناة وغيرها من البرامج الرمضانية التي تستهوي كافة شرائح المجتمع اليمني.

وبحسب وكالة وام، قال طارق الشميري مدير البرامج إن الدورة البرامجية الرمضانية هذا العام غنية بباقة منوعة من البرامج الميدانية والدراما اليمنية والعربية التي تعكس روح شهر رمضان المبارك بقيمه المعروفة من تسامح ومشاركة واحتفال، علاوة على برامجها الترفيهية وغيرها المدعمة بالجوائز والمسابقات التفاعلية في الميدان وعلى حسابات التواصل الاجتماعي للقناة.

وأوضح الشميري أن فريق القناة اعتمد على النزول الميداني والاحتكاك بالمواطنين في المدن والأرياف اليمنية بهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من أبناء اليمن في برامج القناة الرمضانية والمساهمة في نقل معاناتهم وتخفيفها ومحاكاة حياتهم ونقلها عبر شاشة "الغد المشرق".

وأكد الشميري أن الأخبار ستكون حاضرة بقوة من خلال متابعتها لتفاصيل الأحداث المختلفة، عبر مراسليها حيث ستكون غرفة الأخبار متواصلة في تقديم كل ما هو جديد للمشاهد اليمني.