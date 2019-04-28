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مجزرة حوثية جديدة تودي بحياة أسرة كاملة في تعز

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أستشهدت أسرة مكونة من أمٍّ وخمسة من أطفالها، اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك بقصف صاروخي شنته على أحد المنازل غربي مدينة تعز.

وقال مصدر محلي إن ميليشيات الحوثي المتمركزة في البرح أطلقت، صباح اليوم، صاروخ كاتيوشا على قرية مشرفة بين مديريتي المعافر وجبل حبشي.

وطبقا للمصدر، سقط الصاروخ على منزل عبدالله المرادي بقرية مشرفة، وأدى إلى مقتل زوجته وخمسة من أبنائه، بالإضافة إلى تدمير المنزل بشكل كامل.

وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في ضواحي تعز من خلال القصف المدفعي أو بالقنص المستمر من مواقعها المحيطة بالمدينة، متسببة في جرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وسط صمت المنظمات الدولية والأممية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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