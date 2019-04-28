شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يحكم سيطرته على مديرية باقم بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قائد اللواء الخامس في الجيش اليمني العقيد كريم العوضي، السيطرة الكاملة على مديرية باقم بمحافظة صعدة، شمال غرب صنعاء.

وقال العوضي ـ في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد ـ إنه تمت السيطرة بالكامل على مديرية باقم، ونزع كافة الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية في أراضيها؛ ما سمح للمواطنين العودة إلى ديارهم، وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

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وفي سياق متصل، أعلن الجيش الوطني اليمني إحكام سيطرته، بدعم من طائرات التحالف التي كثفت من غاراتها على مواقع المليشيات الحوثية على مواقع عديدة في محافظات صعدة، والضالع، وتعز.

وتشهد 8 مديريات في محافظة صعدة - المعقل الرئيسي للانقلاب - معارك ضارية، إذ يواصل الجيش اليمني بإسناد جوي وبري من تحالف دعم الشرعية عزل جبهات المحافظة عن بعضها ودك تحصينات الانقلاب الحوثي.