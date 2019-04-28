شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالمجلس الانتقالي يكشف عن طريقة يستخدمها الحوثيين لتسهيل عملية تقدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تتسلم المواقع في المحافظات الشمالية بخيانات المشائخ والوجهاء، وليس بتحقيق الإنتصارات .

وذكر شطارة في تغريدة له بتويتر، "لو فتح الجنوبيين اربع جبهات فقط هي الحديدة والضالع ويافع وصعدة، وبغطاء جوي من التحالف ، سينتهي الحوثيين خلال أسابيع" .. مؤكداً أن الحوثي فشل أمام الجنوبيين في تلك الجبهات .

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وقال "الحوثي يتسلم المواقع في الشمال بخيانات وليس بانتصارات" .. مضيفاً "بالفعل الحوثي سينتحر اذا جروه إلى الجنوب" .

وسقطت معظم المناطق في المحافظات الشمالية، كان أخرها جبهة العود الرابطة بين محافظتي الضالع وإب، بسبب خيانات المشائخ والوجهاء الذين إتفقوا مع الميليشيات الإنقلابية ضد الشرعية .