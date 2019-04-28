الوزير البكري: الضالع تضرب مثلاً عظيمًا بالصمود والمقاومة

قال وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري ،أن الضالع تضرب مثلاً عظيمًا بالصمود والجلادة والمقاومة ضد القوى الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
ونشر الوزير تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قال فيها لطالما كانت وما زالت الضالع عصية على كل معتدٍ يحاول المساس بأرضها، وهاهي اليوم تضرب مثلاً عظيمًا بالصمود والجلادة والمقاومة ضد القوى الحوثية الانقلابية.
وأضاف" قائلاً: رحم الله الشهداء الأبطال ونصر الله المقاومين الجُسُر.
الجدير ذكره أن الوزير نايف البكري قائد المقاومة الشعبية في العاصمة عدن إبان الغزو الحوثي على العاصمة في 2015 وقاد تطهير عدن من المليشيات.
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