مُحسن يُجيب.. هل أثرت تهديدات عبدالملك الحوثى على السعودية والإمارات ؟

وتابع مُحسن، أن السعودية لازالت تشهد تطورات فى الكثير من المجالات، دون وجود تأثير من أحاديث عبدالملك الحوثى بشأن الحرب.
ولفت جمال مُحسن أن عناصر المليشيا استطاعوا زرع ألغام واستهداف المساعدات الإغاثية، وأن شركات التأمين أصبحت تفرض تأمينات بصورة مُكثفة على السفن، وهذا ما يحمى التجارة البحرية، مُضيفاً مع مرور الوقت سيُصبح "ابن الحوثى" خطر كبير، فلابد من إيقاف عبدالملك الحوثي.
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