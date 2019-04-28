مُحسن يُجيب.. هل أثرت تهديدات عبدالملك الحوثى على السعودية والإمارات ؟

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال داخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، إن التهديدات التى أطلقها عبدالملك الحوثى؛ بشأن السعودية والإمارات، وتوجيه ضربات عسكرياً لعدد من المناطق، لم تؤثر عليهما، خاصة حركة التجارة العالمية بدولة الإمارات ومصالحها المُرتبطة بعدد من الدول، لافتاً إلى أن التهديد لم يؤثر وجود عمليات مواجهة لصواريخ الحوثيين.

وتابع مُحسن، أن السعودية لازالت تشهد تطورات فى الكثير من المجالات، دون وجود تأثير من أحاديث عبدالملك الحوثى بشأن الحرب.

ولفت جمال مُحسن أن عناصر المليشيا استطاعوا زرع ألغام واستهداف المساعدات الإغاثية، وأن شركات التأمين أصبحت تفرض تأمينات بصورة مُكثفة على السفن، وهذا ما يحمى التجارة البحرية، مُضيفاً مع مرور الوقت سيُصبح "ابن الحوثى" خطر كبير، فلابد من إيقاف عبدالملك الحوثي.