رئيس تحرير اليمن العربي يُطالب بالكشف عن أسماء "مُعرقلين السلام"

طالب الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، المجتمع الدولى والحكومة الشرعية، بضرورة وضع قائمة بأسماء من قاموا بعرقلة اتفاقيات السلام، فى أقرب وقت، لتقديمهم إلى جهات التحقيق، واتخاذ إجراءات قوية ضدهم.

وأضاف مُحسن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، أن هناك إجراءات حاسمة ورادعة لعناصر المليشيا سيتم اتخاذها قريباً، لمحاربة الإرهاب وإيقاف جماعة الحوثى الإرهابية، مُطالباً بضرورة إدراج مليشيا الحوثى ضمن قوائم الإرهاب.

واستشهد رئيس تحرير موقع الخليج 365 بالعقوبات التى تم فرضها على جماعة حزب الله، والتى ساعدت فى وقف توسعها وانتشارها عسكرياً، مُتلفظاً "المليشيا تستخدم أساليب سياسية مُخادعة".

وأضاف جمال مُحسن، العقوبات ستكون رادع لمليشيا الحوثى وسينكشفوا على حقيقتهم، مُشيراً إلى أنه لا يأمل هلاك الحوثى بصورة وحشية، لكنه يُريد سلام دائم "هذا مطلب شعبي".