وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن اتفاق استكهولم ليس مؤشر لنهاية الحرب، لكنه يأتى لتعزيز الثقة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، إلى جانب تعزيز الأمن فى الموانئ والمدينة، ومن ثم سحب الأسلحة من الحوثيين وتراجع القوات.
واستكمل "مُحسن" المليشيا تعمل على العمليات الخداعية لعرقلة كل اتفاقيات السلام، فى ظل أن الشعب اليمني يرى أن تنفيذ الاتفاقيات والوصول لسلام دائم "الحل" لإنهاء الأزمة، لافتاً إلى أن المدنيين هم من يدفعون الثمن.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال مُحسن: اتفاق استكهولم ليس مؤشر لنهاية الحرب.. المليشيا تُنفذ عمليات "خداعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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