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جمال مُحسن: اتفاق استكهولم ليس مؤشر لنهاية الحرب.. المليشيا تُنفذ عمليات "خداعية"

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قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، إن جماعة الحوثى تتمتع بنهج المنظمات الإجرامية، نظراً لكونها تعمل على انتهاك كافة الاتفاقيات والمفاوضات، بعد إبدائهم الموافقة الأولية على التنفيذ، مُشيراً إلى أن هناك اتفاقات كثيرة الحوثيين سبب رئيسي فى عدم تنفيذها ورؤيتها النور، آخرها "اتفاق استكهولم"، مُطالباً بضرورة الالتزام باتفاق استكهولم.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن اتفاق استكهولم ليس مؤشر لنهاية الحرب، لكنه يأتى لتعزيز الثقة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، إلى جانب تعزيز الأمن فى الموانئ والمدينة، ومن ثم سحب الأسلحة من الحوثيين وتراجع القوات.

واستكمل "مُحسن" المليشيا تعمل على العمليات الخداعية لعرقلة كل اتفاقيات السلام، فى ظل أن الشعب اليمني يرى أن تنفيذ الاتفاقيات والوصول لسلام دائم "الحل" لإنهاء الأزمة، لافتاً إلى أن المدنيين هم من يدفعون الثمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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