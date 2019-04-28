لقاء للحكام والمقيمين لكرة القدم يناقش اوضاع التحكيم بوادي حضرموت

ناقشت لجنة الحكام الفرعية بوادي حضرموت اليوم في اللقاء العام لحكام ومقيمي كرة القدم المقام بالتنسيق مع فرع اتحاد كرة القدم بحضرموت الوادي والصحراء الاوضاع والصعوبات التي تواجه التحكيم في كرة القدم.
وفي اللقاء اكد رئيس اللجنة الفرعية للحكام بحضرموت الوادي الدولي سالم مبروك على اهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع الكيان الواحد رغم تباعد المناطق المنتمي اليها الجميع و دورها في خلق الالفة والمحبة والتعارف التحاور.
مشددا على الجاهزية البدنية والذهنية اثناء إدارة المباريات سيما مع كثافة الانشطة الرياضية التي ستتواصل خلال شهر رمضان وبعد عيد الفطر.
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