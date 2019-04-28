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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 26 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 28 إبريل 2019م، وهي كالتالي: 

الصين تعيد الحياة لسقطرى "التفاصيل"
https://www.alyamanalaraby.com/383134

التفاصيل الكاملة لمقتل 6 مواطنين بينهم 3 أطفال في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/383135

لقاء بين والأمم المتحدة بسبب اليمن "التفاصيل"
https://www.alyamanalaraby.com/383136

الإيرياني: مخططات اعلامية جديدة لمواجهة الميليشات
https://www.alyamanalaraby.com/383137

هكذا انقذ الجيش اليمني حياة الالاف في حجة
https://www.alyamanalaraby.com/383138

الهلال الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية على الأهالي والنازحين في الدريهمي
https://www.alyamanalaraby.com/383141

تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الأحد
https://www.alyamanalaraby.com/383139

الجيش اليمـني يحرّر مناطق استراتيجية في صعدة ويتقدم شمال الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/383140

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/383149

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
https://www.alyamanalaraby.com/383151

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ننشر أسعار بعض الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/383161

ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/383162

استقرار أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/383163

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/383164

السلطة المحلية بحصوين تتسلم مولدين كهربائين بقوة 2 ميقا وات
https://www.alyamanalaraby.com/383173

القاضي بن زين يطّلع على أوضاع السجناء بمركزي الغيضة بالمهرة
https://www.alyamanalaraby.com/383175

أسر 300 حوثي في أسبوع على يد الجيش الوطني في الضالع
https://www.alyamanalaraby.com/383176

وصول الدفعة الأولى من مولّدات كهرباء قشن بالمهرة
https://www.alyamanalaraby.com/383181

قوات المقاومة تفشل محاولة حوثية للتسلل للضالع
https://www.alyamanalaraby.com/383188

السودان تؤكد بقاء قواتها باليمن
https://www.alyamanalaraby.com/383190

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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