قطر تمزق اليمن بحصار تعز .. شاهد

يواصل تنظيم الحمدين خططه التأمرية لتفكيك اليمن عبر مليشيات الحوثي الإنقلابية والإخوان اللتان تحاصران محافظة تعز . وتواصل قطر عبر أذرعها تعطيل جبهات القتال وخطوط الإمداد وإطلاق الشائعات لتشويه المقاومة والالوية التي تقاتل ميليشيا الحوثي الإنقلابية . وإستند تقرير لقطر يليكس في معلومات على تصريحات لمحللين سياسيين كشفوا الدور القطري المشبوه في تعز .

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