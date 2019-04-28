وزارة الكهرباء تدرس امكانية ادخال العداد الالكتروني

تدرس وزارة الكهرباء ادخال العداد الكهربائي الالكتروني مسبوق الدفع .

ويزور العاصمة المصرية وفد فني للاطلاع على تجربة العداد مسبوق الدفع لدى الاشقاء في مصر ونقلها الى اليمن.

وعداد الكهرباء الإلكتروني مسبوق الدفع، آي أن الشخص المستهلك للكهرباء يقوم بشحنه مسبقا، حتى يستطيع الحصول علي خدمة الكهرباء وتشغيلها، في تشغيل كل الأجهزة الكهربائية داخل منزله من خلال كارت شحن مخصص لذلك.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان من مزايا العدادات مسبقة الدفع انها تعمل على إزالة كافة المشاكل التي كانت تحدث بين الملاك والمستأجرين في تحصيل فاتورة الكهرباء .. مؤكدا انها رغبة الكثير من المستخدمين في الاعتماد على الطرق الحديثة في استغلال الكهرباء داخل منازلهم.

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واوضح ان من خلال العداد الإلكتروني يستطيع المستخدم التحكم في كمية الطاقة الكهربائية الراغب في شرائها للاستخدام.

وزاد المسؤول في الوزارة من توضيحه " عند عدم تمكن المستخدم من شحن كارت الكهرباء، يمكنه الاستفادة من فترة السماح التي توفرها الشركة لتجديد كارت الشحن، وذلك في الفترة من الساعة الخامسة مساء للساعة العاشرة من صباح اليوم التالي، كما يستفيد المستخدم في حالة عدم شحنه لكارت الكهرباء من أيام الجمع والعطلات الرسمية، علي أن يتم تسجيل الاستهلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن".

وحول استخدامات " يمكن العميل من الاستفادة من الأسعار التي يدفعها بالفعل بدون اي زيادة، مع تمكنه من استخدام شرائح الكهرباء المتعارف عليها والمتعامل بها داخل شركة الكهرباء".

ومن خلال العداد الإلكتروني يجد المستخدم أن هذا النوع يمتاز بالدقة العالية في حساب الطاقة المستهلكة ويستطيع المستخدم مراقبة استهلاكه، وبالتالي التحكم في انخفاض قيمة الفاتورة.